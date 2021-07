Manifestações pedem demissão de Bolsonaro

São aos milhares nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro e exigem a demissão do Presidente Jair Bolsonaro. Erguem cartazes e acusações de corrupção e de má gestão da pandemia de COVID-19, no Brasil.

No centro de São Paulo foram vistos cartazes com a palavra "Genocídio" e no Rio de Janeiro surgiram pequenos confrontos entre a polícia e manifestantes e as autoridades recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Bolsonaro está sob pressão no país devido à queda dos números das sondagens e a uma investigação do Senado sobre acusações de corrupção relacionadas com a compra de vacinas.