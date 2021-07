Transferências 2021/22: Dortmund resiste ao assédio a Haaland

Dia tranquilo no mercado de transferências de futebol. Alguns negócios a serem confirmados, mas abaixo dos €10 milhões nas quatro principais ligas europeias e sem mexidas relevantes em Portugal.

Há relatos de que o Borussia de Dortmund terá resistido a uma oferta milionária do Chelsea por Erling Haaland. Os ingleses terão tentado abater o preço do norueguês com jogadores, mas os alemães terão recusado, embora o avançado de 20 anos seja um dos ativos mais apetecíveis do mercado.

Em Itália, a Juventus terá recebido a garantia de Cristiano Ronaldo de que o português se apresenta no fim do mês ao trabalho e para cumprir o contrato em Turim.

Enquanto em Espanha, o Barça tenta arrumar a casam entenda-se reduzir a folha salarial em quase €200 milhões, para poder renovar com Messi, em Inglaterra aguarda-se a confirmação daquela que será, até ver, a grande transferência deste defeso: a de Jadon Sancho, do Borussia de Dortmund para o Manchester United, por €85 milhões. O jogador já cumpriu os testes médicos.

O marroquino Achraf Hakimi continua a ser para já o maior negócio de verão já confirmado no futebol europeu. O marroquino transferiu-se do Inter de Milão para o Paris Saint-Germain, por €60 milhões, e vai ser companheiro de Gianluigi Donnarumma, que deixou o AC Milan a custo zero.

O mercado de verão

Os negócios na Europa começam a acelerar após o final do Euro2020 (ganho pela Itália) e a Copa América (Argentina). Há clubes ainda a fazer contas à vida e ao "fair play" financeiro da UEFA, mas as transferências sucedem-se.

Veja aqui as cinco maiores transferências nos cinco principais campeonatos europeus, já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 22h50CET, de sexta-feira, 16/7/2021) ou acordadas pelos envolvidos:

Aquisições

€15 milhões, Pepê, do Grémio (Brasil) para o FC Porto;

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP;

€5 milhões, Chidozie, do FC Porto para o Boavista;

€2,5 milhões, Bruno Costa, do Portimonense para o FC Porto,

€2,2 milhões, Fábio Cardoso, do Santa Clara para o FC Porto.

Vendas

€18 milhões, Pedrinho, do Benfica para o Sh. Donetsk (Ucrânia).

€16 milhões, Danilo, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€8 milhões, Nuno Tavares, do Benfica para o Arsenal (Inglaterra);

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP;

€5,25 milhões, Samú Costa, do Sp. Braga para o UD Almeria (Espanha).

Aquisições

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester United *;

€40 milhões, Ibrahima Konaté, do RB Leipzig (Alemanha) para o Liverpool;

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa;

€30 milhões, Patson Daka, do RB Salzburgo (Áustria) para o Leicester;

€23 milhões, Enock Mwepu, do RB Salzburgo (Áustria) para o Brighton.

Vendas

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa;

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea para o AC Milan (Itália);

€18 milhões, Angeliño, do Manchester City para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham para o Villarreal (Espanha);

€12,8 milhões, Jack Harrison, do Manchester City para o Leeds.

Aquisições

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€18,8 milhões, Josko Gvardiol, da Dinamo Zagreb (Croácia) para o RB Leipzig;

€18 milhões, Angeliño, da Manchester City (Inglaterra) para o RB Leipzig;

€15 milhões, Mohamed Simakan, do Estrasburgo (França) para o RB Leipzig;

€15 milhões, Gregor Kobel, do Estugarda para o B. Dortmund;

€15 milhões, Benjamin Henrichs, do AS Monaco (França) para RB Leipzig;

Vendas

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund para o Manchester United (Inglaterra) *;

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€40 milhões, Ibrahim Konaté, do RB Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugarda para a Fiorentina (Itália).

Aquisições

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese (Itália) para o Atlético de Madrid;

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham (Inglaterra) para o Villarreal;

€12 milhões, Boulaye Dia, do Stade Reims (França) para o Villarreal;

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna.

Vendas

€15 milhões, Júnior Firpo, do Barcelona para o Leeds (Inglaterra);

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8,5 milhões, Jean-Clair Todibo, do Barcelona para o Nice (França);

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna;

€4 milhões, Amath Ndiaye, do Getafe para o Maiorca.

Aquisições

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea (Inglaterra) para a AC Milan;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugada (Alemanha) para a Fiorentina;

€20,5 milhões, Weston McKennie, do Schalke 04 (alemanha) para a Juventus;

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles.

Vendas

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de Milão para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese para o Atlético de Madrid (Espanha);

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles;

€16 milhões, Hamed Junior Traoré, do Empoli para o Sassuolo;

€14,5 milhões, Musa Barrow, da Atalanta para o Bolonha.

Aquisições

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de milão (Itália) para o Paris Saint-Germain;

€25 milhões, Gerson, do Flamengo (Brasil) para o Marselha;

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€16 milhões, Danilo Pereira, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Kamaldeen Sulemana, do Nordjaelland (Dinamarca) para o Stade Rennais;

€15 milhões, Calvin Stengs, do AZ Alkmaar (Países Baixos) para o Nice.

Vendas

€20 milhões, Boubakary Soumaré, do Lille para o Leicester (Inglaterra);

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€15 milhões, Mohamed Simakan, do Estrasburgo para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Benjamin Henrichs, do AS Mónaco para o RB Leipzig (Alemanha);

€13 milhões, Mike Maignan, do Lille para o AC Milan (Itália).

* Já confirmado por Dortmund e Manchester United, mas ainda dependente de formalidades para ser oficializado.