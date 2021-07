Erdogan defende soberania da República Turca de chipre do Norte

O presidente da Turquia expressou esta segunda-feira apoio à soberania da República Turca do Norte do Chipre, um território autónoma, mas ainda a aguardar reconhecimento internacional para lá do governo turco.

Em vésperas da celebração local do Dia da Paz e da Liberdade, que assinala a operação de proteção dos turco-cipriotas em 1974, Recep Tayyp Erdogan visitou a contestada parte norte de Chipre.

À chegada, Erdogan defendeu a proposta feita pelo presidente turco-cipriota em Genebra e reiterou que um processo de negociação territorial para a ilha de Chipre apenas poderá acontecer entre dois estados iguais e soberanos.

Mais tarde, no parlamento local, apenas reconhecido pela Turquia, Erdogan considerou a soberania turco-cipriota "acima de todas as considerações políticas".

"O lado grego continua a esforçar-se para ignorar os direitos do povo turco-cipriota no leste do Mediterrâneo e Rejeita todas as propostas da República Turca do Norte do Chipre para uma partilha equivalente dos recursos de hidrocarbonetos", afirmou Erdogan, recebendo palmas do hemiciclo.

A disputa de soberania dividida na ilha motivou há pouco mais de uma semana uma posição da Presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen reafirmou a rejeição europeia de uma solução de dois estados para Chipre, uma ilha dividida há 47 anos entre cipriotas turcos e cipriotas gregos.