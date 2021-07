O antigo conselheiro principal de Boris Johnson voltou a tecer duras críticas ao primeiro-ministro britânico. Dominic Cummings afirma que Johnson rejeitou as sugestões de um confinamento para combater o coronavírus no ano passado, quando os casos começaram a aumentar, porque acreditava que a Covid-19 só estava a matar os idosos.

"Ele esperava essencialmente que algo resultasse, mas também a sua atitude, nessa altura, era uma mistura estranha de, em parte, disparates e bloqueios não funcionam de qualquer forma e, em parte, bem, isto é terrível. Mas as pessoas que estão a morrer são essencialmente todas com mais de 80 anos, e não podemos matar a economia só por causa das pessoas que estão a morrer com mais de 80 anos´".

Cummings, que foi o cérebro da campanha do Brexit liderada por Boris Johnson e foi o principal responsável pela vitória eleitoral esmagadora de 2019, diz agora, numa entrevista à BBC, que chegou a ser discutida a destituição do primeiro-ministro poucos dias após a eleição.

"Ele não tem um plano. Ele não sabe como ser primeiro-ministro. E só o colocámos lá porque tínhamos de resolver um certo problema, não porque pensávamos que ele era a pessoa certa para governar o país".

Cummings deixou de ser conselheiro no ano passado, no meio de uma luta pelo poder em Downing Street. Em defesa de Boris Johnson, um porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro agiu para proteger as vidas e os meios de subsistência do povo britânico durante toda a pandemia.