Quais são as variantes de Covid-19 que mais preocupam?

Há mais de um ano que convivemos por todo o mundo com o vírus SARS-CoV-2, a causa da Covid-19. Ao longo deste tempo, este novo coronavírus já infetou mais de 190 milhões de pessoas por todo o planeta.

A cada organismo invadido são produzidas e propagadas réplicas, o que permite a este vírus a adaptar-se e a não permanecer exatamente o mesmo que originou a pandemia.

Pelo menos, desde de setembro de 2020 há variantes a inquietar os especialistasde saúde devido ao potencial de serem mais resistentes ou de causarem uma forma mais grave de Covid-19.

Mas afinal o que são as variantes do vírus da Covid -19?

Os vírus, de uma forma geral, começam por infectar um hospedeiro e a partir dele replicam-se, ou seja, produzem cópias de si mesmos.

A maioria dos vírus são constituídos de RNA, um material genético, por exemplo, mais instável do que o DNA. Essa característica faz com que haja maior possibilidade de sofrer alterações ao longo do tempo, modificando ligeiramente a respetiva sequência genética.

As alterações na sequência genética são conhecidas como mutações genéticas. Os vírus com mutações são chamados de variantes.

Algumas das mutações podem não alterar as propriedades do vírus, outras podem até ser prejudiciais aos próprios vírus, mas algumas podem acabar por permitir uma "vantagem seletiva".

No caso do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como “Variantes de Preocupação" as que apresentam potencial de provocar infeções graves ou de se propagarem com mais facilidade. Estas estirpes ou variantes são mantidas sob forte vigilância.

Saiba quais são as atuais “Variantes de Preocupação” do SARs-CoV-2: