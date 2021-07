Primeiro jogo do Flamengo com público no Brasil

Foi o primeiro jogo do Flamengo no Brasil, com público nas bancadas desde março do ano passado.

Aproximadamente 7 mil adeptos do Flamengo assistiram à vitória da equipa por 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia da Argentina - na segunda partida da Copa Libertadores na quarta-feira.

Rodrigo Caio celebra o primeiro golo do Flamengo Adriano Machado/Pool via AP

As autoridades brasileiras deram luz verde para a venda de 18 mil bilhetes para esta partida, mas os protocolos em torno da crise sanitária dificultaram as presenças no estádio.

Os adeptos do Flamengo presentes tiveram de comprovar que estavam completamente vacinados ou apresentar um teste negativo à COVID-19 feito dois dias antes.