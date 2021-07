Marcha do Orgulho de Budapeste volta às ruas

no comment

A Marcha do Orgulho LGBTQI de Budapeste voltou às ruas, depois de, em 2020, ter sofrido um interregno por causa às restrições impostas para combater a pandemia da Covid-19.

Mais de 10.000 pessoas marcharam pela capital da Hungria, com bandeiras do arco-íris e defendendo a importância da aceitação e do amor.