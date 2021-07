Testes nucleares marcam visita de Macron à Polinésia Francesa

Emmanuel Macron aterrou este domingo no Taiti, para uma visita oficial de quatro dias à Polinésia Francesa. A viagem do presidente tem em vista o reforço das relações entre Paris e aquelas que foram antigas colónias de França no Pacífico, um conjunto de arquipélagos numa área tão vasta como a Europa.

Nos próximos dias é esperado que Macron visite quatro locais do território e aborde algumas questões como a crescente influência da China, o combate à covid-19 e o legado deixado pelos polémicos ensaios nucleares na região.

Milhares de manifestantes no Taiti têm vindo a protestar contra as consequências dos 193 testes realizados por França, ao longo de trinta anos (1966-1999) a uns 1200 quilómetros da ilha.

Os habitantes reclamam terem sido expostos a radioatividade tóxica desde a década de 1960, sem qualquer conhecimento.

As consequências são ainda hoje visíveis. Na Polinésia Francesa, as mulheres entre os 40 e os 50 anos apresentam a taxa de cancro na tiróide mais alta do mundo.

O governo francês afirmou no início julho estar comprometido a assumir as responsabilidades e considera indemnizar as vítimas no Pacífico Sul, uma região de importância estratégica para França.