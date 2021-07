Certificado Digital Covid obrigatório para entrar em vários locais

É o segundo verão em que o mundo enfrenta esta pandemia, mas agora com vacinas e com o certificado digital Covid a tornar-se obrigatório para entrar em vários locais, como este pub na Irlanda.

``"Existem regras, regulamentos que temos de cumprir, mas estamos a tentar voltar a abrir. Tivemos saudades e os nossos clientes também`", diz Ricky Delaney, sócio-gerente do pub Harold House.

A partir do próximo dia 6, os italianos terão de usar os chamados certificados verdes para entrarem em cinemas, museus, piscinas cobertas, estádios e restaurantes.

O Parlamento francês aprovou, no domingo à noite, o passe sanitário Covid-19, que terá de ser apresentado na maioria dos locais públicos a partir de agosto. Houve 156 votos a favor, 60 contra e 14 abstenções.

O primeiro-ministro dos Países Baixos quer apertar o controlo para os cidadãos no regresso das férias no estrangeiro, apesar de se mostrar confiante com a elevada taxa de vacinação. "Queremos dar mais certezas às pessoas que viajam para o exterior, mas, ao mesmo tempo, para evitar um ressurgimento no outono, queremos apertar a obrigatoriedade de testes para as pessoas que voltam das férias, para garantir que minimizamos o risco de aumento do número de infeções em agosto e no outono”, anunciou Mark Rutte.

A partir desta semana, marinheiros de todas as nacionalidades que atraquem nos portos belgas podem ser vacinados contra a Covid-19.