Sérvio vence o Old Bridge Diving de Mostar

A 455ª edição do concurso "Old Bridge Diving" em Mostar, na Bósnia, foi ganha este ano pelo sérvio Dragan Milnovicum. O sérvio conseguiu o melhor mergulho de cabeça a partir do arco da ponte, numa distância de 26 metros até ao rio Neretva. O concurso, que é mais uma atração turística desta cidade Património da Unesco, contou, este ano, com 30 participantes.