Seul e Pyongyang retomam comunicações

Estão abertos os canais de comunicação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Os líderes dos dois países trocaram uma primeira chamada telefónica, um ano depois do corte nas comunicações entre Pyongyang e Seul.

As linhas entre as duas Coreias tinham sido cortadas no verão passado por Kim Jong-un. Ambos os lados anunciam que este é o início de uma manobra de aproximação entre os dois países.

Os dois líderes também concordaram em restaurar a confiança mútua entre as duas Coreias o mais rápido possível e em melhorar as relações entre os dois países. Esperamos que o restabelecimento linhas de comunicaçãe tenha um efeito positivo na melhoria e no desenvolvimento das relações entre as coreias. Park Soo-hyun Secretário de imprensa da Coreia do Sul

A retoma do diálogo coincide com o aniversário do fim da Guerra da Coreia. Kim Jong Un cortou todo o contacto com Seul em junho de 2020, devido ao envio de propaganda anti-regime para o seu território.

O processo de negociações sobre os programas nucleares estão parados há mais de dois anos e a Casa Branca disse recentemente que o seu representante está pronto para se reunir com os enviados de Pyongyang.