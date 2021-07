Museu da Língua Portuguesa renasce em São Paulo

O Museu da Língua Portuguesa vai reabrir, em São Paulo, Brasil, a 31 de julho. A reinauguração doespaço, encerrado há quase seis anos, após um incêndio, vai contar com a presença de várias figuras de Estado para a reinauguração, entre as quais a do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Através de "experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos", o museu totalmente dedicado à língua portuguesa convida os visitantes "a um mergulho na história e diversidade do idioma", partilhado por mais de 260 milhões de pessoas.

A ideia, revela Isa Grinspum Ferraz, uma das curadoras da exposição permanente, "é propôr um espaço de diálogo, um espaço de reflexão e de descoberta de toda essa potência da língua portuguesa. Afinal, o que é que é e o que pode essa língua portuguesa?, parafraseando Caetano Veloso".

O museu foi reconstruído por iniciativa do governo de São Paulo em parceria com a Fundação Roberto Marinho e a EDP Brasil. As obras de recuperação tiveram o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. O projeto contou ainda com o patrocínio do Grupo TV Globo, Grupo Itaú e Sabesp.

Em 2021, vai renascer modernizado num espaço simbólico, a Estação da Luz, outrora porta de entrada no Brasil, onde milhares de imigrantes tiveram o primeiro contacto com o português.

O conteúdo do museu foi desenvolvido com a colaboração de escritores, linguistas, investigadores, artistas, entre outros profissionais de vários países cuja pátria é - como dizia Pessoa - a língua portuguesa.