Reserva Federal norte-americana mantém estímulos económicos

Produção para consumo interno, infraestruturas e energia limpa, três temas abordados pelo presidente norte-americano, Joe Biden, durante uma visita na quarta-feira a uma fábrica de pesados na Pensilvânia.

A visita de Biden prende-se com o anúncio da aposta nas energias limpas assim como um pacote de 821 mil milhões de euros para investimento em infraestruturas incluindo 44 mil milhões para a produção de chips.

O anúncio teve lugar depois do presidente da Reserva Federal ter admitido que a economia norte-americana ainda não recuperou totalmente e, como tal, não será para já que a instituição vai aliviar o programa de estímulos económicos.

"Hoje o comité federal do Mercado Aberto manteve as taxas de juro próximas do zero mantendo as aquisições de ativos. Estas medidas, juntamente com as taxas de juro e balanços finaceiros, vão assegurar que a política monetária vai apoiar a economia até à sua recuperação completa", afirmou o presidente da instituição, Jerome Powell.

O anúncio da Reserva Federal vem na linha da política do Banco Central Europeu que na semana passada anunciou que vai manter o programa de estímulos à economia com juros baixos e aquisição de dívida pública.