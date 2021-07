Cai neve no Brasil

Pelo cenário branco, poderíamos pensar que faz frio na Rússia, no Canadá, ou mesmo no norte da Europa, mas as imagens que mostramos vêm mesmo do Brasil. A chegada de uma frente fria provocada por uma massa de ar polar fez as temperaturas cair abaixo dos 0°, no estado de Rio Grande do Sul e nevar em vários pontos do país.

Durante a madrugada desta sexta-feira, várias cidades do sul e sudeste do Brasil atingiram mínimos hsitóricos de temperatura.