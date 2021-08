O Aston Villa investiu €32 milhões na contratação do jamaicano Leon Bailey. O extremo direito, de 23 anos, representava o Bayer de Leverkusen, da Alemanha, e já foi apresentado em Inglaterra.

Em França, o Mónaco reforçou a linha atacante com o ganês naturalizado neerlandês Myron Boadu. O avançado alinhava no AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e transfere-se por €17 milhões, juntando-se ao médio brasileiro Jean Lucas, também recentemente contratado, por €11 milhões, ao Olympique de Lyon.

No fim de semana, o SL Benfica também anunciou a contratação de um avançado por €17 milhões. Roman Yaremchuck deixou o Gent, assinou até junho de 2026 e vai ser inscrito já na Liga dos campeões para defrontar o Spartak de Moscovo, na pré-eliminatória.

Do fim de semana fica ainda a notícia da revista alemã "Der Spiegel" sobre a transferência a "custo zero" do austríaco David Alaba para o Real Madrid, onde assinou um contrato milionário.

O defesa terá recebidos €17 milhões pela assinatura, houve ainda mais de €11 milhões de comissões e depois um salário anual de €19,47 milhões vezes cinco, o que no final do contrato ascenderá a mais de €125 milhões. Às vezes o "custo zero" sai muito caro.

Jadon Sancho continua a ser o grande negócio de verão no mundo do futebol, com o Borussia de Dortmund a receber €85 milhões do Manchester United.

No ar, mantém-se o aroma a "bomba" no mercado.

O jornal "The Sun" noticiou na semana passada uma oferta do Manchester City ao Tottenham, de €160 milhões, por Harry Kane, que terá faltado esta semana ao regresso ao trabalho nos Spurs, e agora também se fala de uma provável investida do Chelsea, com mais de €100 milhões, por Romelu Lukaku, do Inter de Milão e dos "citizens", também acima da centena de milhões, por Jack Grealish, do Aston Villa.

Em Itália, Cristiano Ronaldo apresentou-se e já está a preparar a nova época na Juventus.

Ainda em Espanha, o Barcelona continua a tentar arrumar a casa, e que passa também por equilibrar as contas, para poder renovar com Lionel Messi.

O mercado de verão

Os negócios na Europa terminam a segunda semana após o final do Euro2020 (ganho pela Itália) e da Copa América (Argentina). Há clubes ainda a fazer contas à vida e ao "fair play" financeiro da UEFA, mas as transferências prosseguem.

Veja aqui as cinco maiores transferências nos cinco principais campeonatos europeus, já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 12h00CET, de quarta-feira, 04/08/2021) ou acordadas pelos envolvidos:

Aquisições

€17 milhões, Roman Yaremchuck, do Gent (Bélgica) para o SL Benfica;

€15 milhões, Pepê, do Grémio (Brasil) para o FC Porto;

€7 milhões, Soualiho Meité, do Torino (Itália) para o SL Benfica;

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP;

€5 milhões, Chidozie, do FC Porto para o Boavista.

Vendas

€18 milhões, Pedrinho, do SL Benfica para o Sh. Donetsk (Ucrânia).

€16 milhões, Danilo, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€8 milhões, Nuno Tavares, do SL Benfica para o Arsenal (Inglaterra);

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP;

€5,25 milhões, Samú Costa, do Sp. Braga para o UD Almeria (Espanha).

Aquisições

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester United;

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€50 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid (Espanha) para o Manchester United *;

€40 milhões, Ibrahima Konaté, do RB Leipzig (Alemanha) para o Liverpool;

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa.

Vendas

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa;

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea para o AC Milan (Itália);

€18 milhões, Angeliño, do Manchester City para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham para o Villarreal (Espanha).

Aquisições

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€30 milhões, Donyell Malen, do PSV (Países Baixos) para o Borussia de Dortmund;

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Odilon Kossounou, do Bruges (Bélgica) para o Bayer Leverkusen;

€18,8 milhões, Josko Gvardiol, da Dinamo Zagreb (Croácia) para o RB Leipzig.

Vendas

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund para o Manchester United (Inglaterra);

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€40 milhões, Ibrahim Konaté, do RB Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€32 milhões, Leon Bailey, do B. Leverkusen para o Aston Villa (Inglaterra);

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugarda para a Fiorentina (Itália).

Aquisições

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese (Itália) para o Atlético de Madrid;

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham (Inglaterra) para o Villarreal;

€12 milhões, Boulaye Dia, do Stade Reims (França) para o Villarreal;

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna.

Vendas

€50 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid para o Manchester United (Inglaterra) *;

€15 milhões, Júnior Firpo, do Barcelona para o Leeds (Inglaterra);

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8,5 milhões, Jean-Clair Todibo, do Barcelona para o Nice (França);

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna;

€4 milhões, Amath Ndiaye, do Getafe para o Maiorca.

Aquisições

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea (Inglaterra) para a AC Milan;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugada (Alemanha) para a Fiorentina;

€20,5 milhões, Weston McKennie, do Schalke 04 (alemanha) para a Juventus;

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles.

Vendas

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de Milão para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese para o Atlético de Madrid (Espanha);

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles;

€17,5 milhões, Eldor Shomurodov, do Génova para a AS Roma.

Aquisições

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de milão (Itália) para o Paris Saint-Germain;

€25 milhões, Gerson, do Flamengo (Brasil) para o Marselha;

€17 milhões, Myron Boadu, do AZ Alkmaar (Países Baixos) para o AS Mónaco;

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€16 milhões, Danilo Pereira, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain.

Vendas

€20 milhões, Boubakary Soumaré, do Lille para o Leicester (Inglaterra);

€17,5 milhões, Joachim Andersen, do Ol. Lyonnais para o Crystal Palace (Inglaterra);

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€15 milhões, Mohamed Simakan, do Estrasburgo para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Benjamin Henrichs, do AS Mónaco para o RB Leipzig (Alemanha);

€13 milhões, Mike Maignan, do Lille para o AC Milan (Itália).

* Acordo anunciado entre os dois clubes, oficialização dependente dos testes médicos.