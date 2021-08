Chamas ameaçam ruínas arqueológicas da antiga Olímpia

As chamas voltaram a ameaçar na quarta-feira a região grega onde se encontram os restos arqueológicas da antiga Olímpia.

As autoridades ordenaram a evacuação de pelo menos duas comunidades.

Dezenas de outras comunidades foram igualmente evacuadas incluindo dois campos de férias de jovens.

O primeiro-ministro grego deslocou-se esta quinta-feira à região e convidou todos aqueles que rejeitam as alterações climáticas a testemunharem o seu impacto.

"Infelizmente, apesar de termos mais meios áereos per capita do que qualquer outro país, é impossível ter todos estes meios à disposição em todas as regiões do país. Quando chegar a altura, e está para muito breve, o estado vai colocar-se do lado dos cidadãos afetados. Temos enquadramento legal para as ajudas estatais, isso significa que todos aqueles que perderam as casas serão indemnizados para poderem reconstruír as suas habitações. Os agricultores serão também ressarcidos pelas colheitas e árvores perdidas", prometeu o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

Na região de Evia foram igualmente ordenadas evacuações e já foi decretado o estado de emergência.

As chamas destruiram pinhais densos, casas, edifícios e viaturas.

Há mais de 24 horas que três frentes de incêndio continuam a avançar em direção à costa.

As autoridades continuam a combater outros incêndios de grandes proporções na região do Peloponeso e na província da Macedónia. Também aqui as autoridades já ordenaram evacuações.