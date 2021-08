"Um Esforço Titânico em Várias Frentes"

Na Grécia continua a batalha para controlar dois grandes incêndios alimentados por uma onda de calor com temperaturas entre os 40 e os 45 graus. Segundo as autoridades, mais de 100 incêndios florestais deflagraram entre terça e quarta-feira.

Na ilha de Eubeia, cerca de 200 km a leste de Atenas, continua por controlar o grande incêndio que começou na terça-feira numa zona de montanha e floresta

Em Olímpia, os bombeiros tentam proteger os vestígios arqueológicos do local onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade. O ministro da Proteção dos Cidadãos, Michalis Chrisochoidis, disse que os bombeiros travaram "uma batalha noturna" para impedir o avanço das chamas.

Outro grande incêndio consome as florestas na ilha de Evia. Mais de 160 bombeiros, três aviões e três helicópteros foram destacados para o local. Cerca de 90 pessoas tiveram de ser foram retiradas de uma praia pela guarda costeira e barcos privados.

Apesar de um esforço para extinguir um incêndio florestal que invadiu um subúrbio do norte de Atenas na terça-feira, o incêndio continua a arder. As chamas queimaram dezenas de habitações e obrigaram milhares de pessoas a deixar as casas. Quarenta bombeiros de Chipre juntaram-se aos colegas gregos naquele incêndio.

Onda de Calor

Ontem, as temperaturas na Grécia atingiram 45 graus Celsius. As autoridades falam na “pior vaga de calor desde 1987”. As autoridades gregas encerraram esta terça-feira a Acrópole e outros locais históricos ao público . A decisão foi tomada depois de a temperatura no solo da Acrópole ter atingido 55 ºC.

O clima extremo deverá manter-se durante toda a semana.