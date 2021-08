Adeptos do Barça inconformados com a saída de Messi

Para os adeptos do Barcelona, a notícia não é inesperada. Já se sabia que o contrato de Lionel Messi iria acabar e talvez ele deixasse o clube, já antes tinha tentado sair, mas não deixa de ser um choque: Aquela que foi a maior estrela do clube catalão nas últimas duas décadas vai mesmo para outras paragens. Messi vestia a camisola do Barça desde os juvenis, chegou em 2000 com apenas 13 anos.

O presidente do clube, Joan Laporta, explicou que o Barça está numa situação financeira delicada e não conseguia satisfazer as exigências salariais de Messi, que obrigariam a um empréstimo que traria consequências penosas para o clube.

Isto apesar de haver um acordo, que foi aceite por ambas as partes, mas rejeitado pela Liga. O argentino, que venceu seis bolas de ouro e quatro ligas dos campeões com o emblema do Barça ao peito, é agora livre de assinar por outro clube.

O Paris Saint-Germain já se mostrou interessado. Todos indicam o clube francês como grande favorito para ser a próxima casa de Messi.