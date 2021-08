Mata Atlântica - a floresta tropical esquecida no Brasil

É a floresta tropical esquecida. A Mata Atlântica perdeu o protagonismo com o aumento da desflorestação da Amazónia, mas é outra floresta única no Brasil que desapareceu quase completamente e rapidamente.

Apenas 12% da Mata Atlântica permanece. Em comparação, aproximadamente, 83% da Amazónia ainda está de pé. A Mata Atlântica cobriu outrora uma grande parte da zona costeira brasileira.

Atualmente, é ocupada por 70% da população brasileira. Nalgumas zonas ainda permanecem alguns resquícios da floresta original. A Ilha do Cardoso, no estado de São Paulo, é um desses locais. A ilha inteira é uma zona protegida.

Os biólogos Roberto Fusco-Costa e Bianca Ingberman fazem aqui as suas investigações. Muito ocasionalmente avistam um jaguar, o maior predador do continente. Os biólogos acreditam que restam apenas cerca de 300 exemplares na Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem estado sob pressão há anos mas, segundo eles, a situação agravou-se sob o governo do Presidente Jair Bolsonaro.

A Mata Atlântica está a desaparecer rapidamente. Viu a área reduzida com as plantações de cana de açúcar e de café no século XX. Inicialmente, a floresta primitiva cobria 15% da superfície do Brasil. Hoje, segundo fontes, perdeu cerca de 90% da área original. Agora, está altamente fragmentada e é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do planeta. No entanto, a pouca floresta que restou ainda consegue oferecer um sorriso colorido ao mundo - em formato de arco-íris.