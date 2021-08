Transferências 2021/22: Messi deixa o Barça, Grealish bate recorde

Lionel Messi tornou-se esta quarta-feira, certamente, na transferência a "custo zero" mais cara deste verão, mas o destino do craque argentino está ainda por desvendar.

Na ilha britânica, o Manchester City estabeleceu um novo recorde nacional de transferências na Liga inglesa com a contratação de Jack Grealish, o jogador sensação da Inglaterra no Euro2020.

Na Catalunha, o seis vezes Bola d'Ouro está de saída do Barcelona, confirmou o clube pelas redes sociais.

Os "blaugrana" admitiram ter sido incapazes de equilibrar as contas pelas regras do "fair play" financeiro da UEFA e, apesar de terem alegadamente um acordo com o jogador, não conseguiram acomodar o novo contrato do argentino na folha de despesa para 2021/22.

"As duas partes lamentam profundamente que, afinal, não se possam cumprir os desejos tanto do jogador como do clube", lê-se no comunicado do Barcelona.

Após 17 temporadas no clube que "é mais que um clube", Messi está livre para escolher o próxima equipa e agora começa a especulação.

O Paris Saint-Germain que pode estar em vias de libertar Kylian Mbappé para o Real Madrid deve ser um dos mais fortes candidatos a contratar Messi, que estará a exigir um salário anual mínimo na ordem dos €40 milhões, mais comissões e prémio de assinatura.

A Juventus também poderá tentar um novo golpe de mercado para juntar Messi a Ronaldo com a mesma camisola, uma ideia que também deve passar pela mesa da direção do PSG.

De fora da corrida a Messi deve estar o Manchester City, de Pep Guardiola, que acaba de pagar €117 milhões por Jack Grealish e ainda terá €160 milhões de reserva para Harry Kane, que continua a pressionar o Tottenham para aceitar a transferência, num momento em que a Liga inglesa inicia a primeira temporada pós-brexit e os jogadores oriundos da União europeia passam a ser estrangeiros e a necessitar de uma autorização especial.

A aposta do City por estrelas inglesas pode estar relacionada com as novas regras pós-Brexit. A contratação de Jack Grealish recheou os cofres do Aston Villa, que na terça-feira, em menos de 24 horas, já tinha investido cerca de €70 milhões em dois novos jogadores para o ataque.

O primeiro, pela manhã, foi o extremo-direito jamaicano Leon Bailey, de 23 anos e oriundo do Bayer Leverkusen; e o segundo, o avançado Danny Ings, de 29, do Southampton.

Logo no início de julho, os"villans já tinham pago mais de €38 milhões pelo lateral direito argentino Emiliano Buendía, do Norwich.

O mercado de verão

Os negócios de verão na Europa entram no derradeiro mês. Há clubes ainda a fazer contas à vida e ao "fair play" financeiro da UEFA, mas as transferências parecem, agora sim, acelerar.

Veja aqui as cinco maiores transferências nos cinco principais campeonatos europeus, já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 08h00CET, de sextaa-feira, 06/08/2021) ou acordadas pelos envolvidos:

Aquisições

€17 milhões, Roman Yaremchuck, do Gent (Bélgica) para o SL Benfica;

€15 milhões, Pepê, do Grémio (Brasil) para o FC Porto;

€7 milhões, Soualiho Meité, do Torino (Itália) para o SL Benfica;

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP;

€5 milhões, Chidozie, do FC Porto para o Boavista.

Vendas

€18 milhões, Pedrinho, do SL Benfica para o Sh. Donetsk (Ucrânia).

€16 milhões, Danilo, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€8 milhões, Nuno Tavares, do SL Benfica para o Arsenal (Inglaterra);

€5,25 milhões, Samú Costa, do Sp. Braga para o UD Almeria (Espanha).

Aquisições

€117 milhões, Jack Grealish, do Aston Villa parta o Manchester City;

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester United;

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€50 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid (Espanha) para o Manchester United *;

€40 milhões, Ibrahima Konaté, do RB Leipzig (Alemanha) para o Liverpool.

Vendas

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa;

€35,2 milhões, Danny Ings, do Southampton para o Aston Villa;

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea para o AC Milan (Itália);

€18 milhões, Angeliño, do Manchester City para o RB Leipzig (Alemanha).

Aquisições

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€30 milhões, Donyell Malen, do PSV (Países Baixos) para o Borussia de Dortmund;

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Odilon Kossounou, do Bruges (Bélgica) para o Bayer Leverkusen;

€18,8 milhões, Josko Gvardiol, da Dinamo Zagreb (Croácia) para o RB Leipzig.

Vendas

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund para o Manchester United (Inglaterra);

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€40 milhões, Ibrahim Konaté, do RB Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€32 milhões, Leon Bailey, do B. Leverkusen para o Aston Villa (Inglaterra);

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugarda para a Fiorentina (Itália).

Aquisições

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese (Itália) para o Atlético de Madrid;

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham (Inglaterra) para o Villarreal;

€12 milhões, Boulaye Dia, do Stade Reims (França) para o Villarreal;

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna.

Vendas

€50 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid para o Manchester United (Inglaterra) *;

€15 milhões, Júnior Firpo, do Barcelona para o Leeds (Inglaterra);

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona;

€8,5 milhões, Jean-Clair Todibo, do Barcelona para o Nice (França);

€8 milhões, Ante Budimir, do Maiorca para o Osasuna;

€4 milhões, Amath Ndiaye, do Getafe para o Maiorca.

Aquisições

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea (Inglaterra) para a AC Milan;

€23 milhões, Nicolás González, do Estugada (Alemanha) para a Fiorentina;

€20,5 milhões, Weston McKennie, do Schalke 04 (alemanha) para a Juventus;

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles.

Vendas

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de Milão para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese para o Atlético de Madrid (Espanha);

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles;

€17,5 milhões, Eldor Shomurodov, do Génova para a AS Roma.

Aquisições

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de milão (Itália) para o Paris Saint-Germain;

€25 milhões, Gerson, do Flamengo (Brasil) para o Marselha;

€17 milhões, Myron Boadu, do AZ Alkmaar (Países Baixos) para o AS Mónaco;

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€16 milhões, Danilo Pereira, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain.

Vendas

€20 milhões, Boubakary Soumaré, do Lille para o Leicester (Inglaterra);

€17,5 milhões, Joachim Andersen, do Ol. Lyonnais para o Crystal Palace (Inglaterra);

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€15 milhões, Mohamed Simakan, do Estrasburgo para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Benjamin Henrichs, do AS Mónaco para o RB Leipzig (Alemanha);

€13 milhões, Mike Maignan, do Lille para o AC Milan (Itália).

* Acordo anunciado entre os dois clubes, oficialização dependente dos testes médicos.