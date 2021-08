Avanço dos Talibã no Afeganistão

Os talibã avançam no Afeganistão. Chegaram a Kunduz, uma cidade estratégica com 300 mil habitantes, no norte do país. É uma das cinco capitais de província conquistadas em dois dias. Existem 34 no país. A maior parte destas grandes cidades fica no norte do país. Mas os talibã, também capturaram Zaranj no sudoeste, perto da fronteira iraniana.

O porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão anunciou que as forças de segurança afegãs, apoiadas pela força aérea, tinham lançado "uma operação" para recapturar Kunduz, tendo sido destacadas forças especiais para províncias de alto risco para impedir que os Talibãs assumissem o controlo de outras cidades.

Desde maio e o início da retirada final das tropas norte-americanas, os Talibãs têm vindo a ganhar terreno: conquistaram várias zonas do território afegão: distritos, estradas e postos fronteiriços estratégicos.

Perante o avanço dos insurgentes, os exércitos afegão e norte-americano levaram a cabo múltiplos ataques aéreos. A população sofre as consequências. Desde o início do ano, os combates já mataram mais de 5 mil civis e terão levado, aproximadamente, 270 mil afegãos ao exílio.