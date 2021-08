O verão, por norma, já é sinónimo de calor, mas em Espanha as temperaturas vão subir acima do que é normal a partir desta quarta-feira. O alerta foi dado pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha, que justificou a onda de calor com uma massa de ar quente proveniente do norte de África.

As temperaturas vão superar os 40 graus Celsius na maior parte do território e as mínimas também vão subir consideravelmente, atingindo os 25.º no sul do país. A onda de calor promete fazer-se sentir até segunda-feira e naturalmente não conhece fronteiras. Em Portugal continental também se irá registar uma subida nos termómetros mas sem que se atinjam as temperaturas do país vizinho.