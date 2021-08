Talibãs controlam maioria do território afegão

Os talibãs conquistaram mais três capitais provinciais no Afeganistão e um quartel-general do exército afegão. A queda destas capitais, duas no nordeste e uma no oeste, aumenta a pressão crescente sobre o governo central.

Os rebeldes controlam agora cerca de dois terços do país, numa altura em que os Estados Unidos e a NATO finalizam a retirada.

O presidente afegão deslocou-se esta quarta-feira a Mazar-i-Sharif, cercada pelas forças talibãs, para coordenar a resposta aos ataques. A perda desta cidade pode significar a perda do controlo do norte do Afeganistão, e permitir o reagrupamento das forças rebeldes e um eventual ataque contra Cabul.

Também nesta quarta-feira, o ministro das Finanças demitiu-se do cargo e abandonou o país por causa dos receios pela sua segurança e da família.

Tendo em conta a recente e eficaz ofensiva dos talibãs, um estudo dos serviços de inteligência norte-americanos defende que os rebeldes precisam apenas de 90 dias para conseguir conquistar a capital do Afeganistão.