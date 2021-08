Argélia combate fogos em dia de luto nacional

Na Argélia, com a falta de meios humanos e materiais, os populares fazem o que podem para tentar controlar os fogos, que afetam principalmente a região de Cabília, no norte do país. Esta quinta-feira, a Argélia cumpriu o primeiro de três dias de luto nacional, decretado em memória das 69 pessoas que morreram nesta vaga de incêndios

Itália

Também em Itália, o anticiclone "Lucífer" atirou as temperaturas para novos máximos desde que existem registos. O sul da península e a Sícilia são as zonas mais afetadas, mas as autoridades já conseguiram dominar muitos dos focos de incêndio. O país continua em alerta máximo por causa da onda de calor.

Grécia

Em Eubeia, os residentes começaram a cortar árvores queimadas e os técnicos trabalham para reparar os postes elétricos destruídos. Mais de metade da ilha ficou sem eletricidade. Os fogos lavram há mais de uma semana e já consumiram mais de 50 mil hectares de terreno.

Montenegro

No Montenegro, o fogo que começou na montanha Bunetina já alastrou para o Parque Nacional Durmitor, uma região de difícil acesso no vale do rio Tara. As chamas avançam rapidamente alimentadas pela grande quantidade de vegetação seca.

Sibéria

Na Sibéria, os incêndios ativos são maiores que os da Grécia, Turquia, Itália, Estados Unidos e Canadá juntos. A nuvem de fumo já chegou ao Pólo Norte e há mais de um milhão e meio de hectares ardidos.