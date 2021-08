Fim de semana escaldante traz incêndios

Várias zonas da Europa estão a derreter este fim de semana. Espanha vive uma onda de calor, com temperaturas a rondar os 46 graus em algumas regiões, as mais altas até agora registadas este ano. Em Granada, ao meio-dia deste sábado, os termómetros marcavam já 40 graus. Durante a tarde, as temperaturas foram ainda maiores.

Também em Itália se atingiram recordes anuais de temperatura. Roma chegou aos 40 graus, poucos dias depois de ter sido registado um recorde absoluto de calor na Europa, com mais de 48 graus, perto de Siracusa, na Sicília.

Com a onda de calor vêm também incêndios. No sul de Itália, os fogos fizeram já pelo menos quatro mortos. Os bombeiros falam em pelo menos 500 incêndios causados pelas altas temperaturas.

Na Argélia, o balanço é ainda mais trágico, com 51 incêndios em 16 províncias do país. Os mais graves estão a atingir a região de Tizi Ozou. Desde segunda-feira, os fogos neste país do norte de África fizeram já 71 vítimas mortais. Segundo as autoridades, muitos destes incêndios têm origem criminosa.