Praias sem plástico

As alterações climáticas têm causado, nos últimos tempos, fenómenos meteorológicos extremos o que leva a que haja uma maior consciência, na sociedade, para a necessidade de proteger o meio ambiente.

Em Chipre, organizações não-governamentais e a autarquia de Paralimni, promovem várias iniciativas nas praias para combater a utilização dos plásticos de uso único.

"É a primeira praia em Chipre que incentiva as pessoas a não utilizarem plásticos descartáveis. A praia tem instalações para aumentar a sensibilização relativamente à utilização de plásticos e fornece soluções práticas para ajudar os veraneantes a deixarem um pequeno impacto no local onde se encontram", refere a ativista ambiental Despina Pringi.

O presidente do "Turismo Sustentável de Chipre", Philippos Drousiotis, afirma que esta "É uma tentativa de sensibilizar os residentes desta zona com diferentes iniciativas. Uma das quais é instalar esta obra de arte que se chama CALYPSO, a filha do oceano (segundo a Mitologia Grega). Queremos que os nossos oceanos sejam cristalinos. Foi criada pelo artista Vangelis Evangelou a partir de plástico recolhido nas praias da zona e do fundo do oceano. Já instalámos uma estação de água para água fria e filtrada, onde as pessoas podem beber gratuitamente".

A praia de Ayia Triada está agora equipada com uma área para fumadores e sinalização com informação sobre como é que os visitantes podem deixar de serem os causadores do problema e tornarem-se parte da solução.