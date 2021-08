Sismo no Haiti atinge magnitude de 7,2 na escala de Richter

1297 pessoas morreram no sismo que atingiu este sábado o Haiti, de acordo com o último balanço das autoridades.

Os hospitais estão sobrelotados. Estima-se que possa haver seis mil feridos. O terramoto de magnitude 7,2 na escala de Richter arrasou milhares de casas. As equipas de resgate mobilizam-se para encontrar sobreviventes, antes da chegada da tempestade tropical Grace que deverá atingir a ilha com chuvas fortes. O sismo ocorre num contexto de forte instabilidade ligada à pandemia, à disseminação da violência de grupos criminosos armados e ao assassínio recente do chefe de estado de um países mais pobres do mundo.