Talibãs dão conferência de impresa com garantias à comunidade internacional

Em claro contraste com o caos dos últimos dias dentro do país a mensagem dos talibãs para fora é de serenidade. Um dia depois de assumir oficialmente o controlo do Afeganistão, o movimento deu, esta terça-feira a primeira conferência de imprensa.

Os talibãs reclamam o direito à liberdade, querem reconhecimento internacional e para isso estão empenhados em convencer o mundo de que mudaram. No século XXi - garantem - as leis do Islão não vão ser impostas da forma brutal como foram no passado.

"Conquistar a liberdade é o direito de todas as nações. O povo afegão, ao usar o direito legal, após 20 anos de luta contra os infiéis, conseguiu conquistar a liberdade e limpar o país da ocupação e dos ocupantes", afirmou o porta-voz do grupo, Zabiullah Mujahid.

No palácio presidencial, Zabiullah Mujahid respondeu a preocupações concretas da comunidade internacional.

O grupo quer que os meios de comunicação privados "permaneçam independentes", mas aos jornalistas, foi deixada uma recomendação: "não devem trabalhar contra os valores nacionais".

Em relação a quem colaborou com o anterior governo ou forças estrangeiras, os talibãs garantem que não procuram vingança.

O grupo assegura ainda que os direitos das mulheres vão ser honrados, desde que dentro das normas da lei islâmica.