Qatar retoma pagamentos a famílias em Gaza

O Qatar retomou os pagamentos a milhares de famílias palestinianas residentes na Faixa de Gaza na sequência de um acordo alcançado com Israel.

As autoridades judaicas haviam antes bloqueado os pagamentos exigindo salvaguardas de que os fundos não chegariam às mãos do Hamas que controla o território.

O novo acordo constitui um passo em frente no alívio de tensões no território palestiniano na sequência do conflito do passado mês de maio.

"Há três meses, no final da operação militar, disse que teriam lugar mudanças. A nível militar não aceitamos reforços e vamos lutar contra quaisquer violações da soberanis israelita. Politicamente queremos fortalecer os laços com a Autoridades Palestiniana e com os elementos moderados da região, enquanto autorizamos os palestinianos na Faixa de Gaza as condições humanitárias essenciais para continarem a viver assim como esforços no sentido da devolução de prisioneiros e pessoas desaparecidas", afirmou Benny Gantz, ministro israelita da defesa.

Nos últimos anos, o Qatar ofereceu centenas de milhões de dólares em auxílio às famílias mais carenciadas da Faixa de Gaza onde a taxa de desemprego atinge os 50%.

Segundo o sistema em vigor antes da guerra de maio passado, todos os meses cerca de 30 milhões de dólares em numerário eram entregues em malas às famílias em Gaza através de um posto de passagem controlado por Israel.