Alemanha prepara-se para escolher quem sucede a Merkel

A 26 de setembro a Alemanha irá escolher um sucessor para Angela Merkel, colocando um ponto final a uma era que durou 16 anos. Na CDU, o eleito para a sucessão foi Armin Laschet mas as sondagens indicam que há cada vez menos alemães a confiar nele para chanceler.

Coincidência ou não, a campanha eleitoral começou com Merkel a manifestar o apoio ao líder do partido, sublinhando a "importância da liberdade com responsabilidade e afirmando que Armin Laschet é o homem certo para guiar a Alemanha no bom caminho".

O Social Democrata, Olaf Scholz, tem vindo a ser apontado como o principal adversário dos Democratas Cristãos mas os Verdes, liderados por Annalena Baerbock, estão bem próximos nas intenções de voto e podem ser a força decisiva nas eleições.

Laschet promete "lutar com todas as forças para que o país não se deixe dominar por ideólogos e para que tenham a oportunidade de implementar as suas ideias para uma Alemanha moderna".

A luta prometida pelo sucessor de Merkel na CDU não se esgota na corrida eleitoral, com Laschet obrigado também a combater a crescente oposição no seio do próprio partido.