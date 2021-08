Ever Given volta ao Canal do Suez

Cinco meses depois de este navio porta-contentores ter posto em perigo toda a economia mundial, o Ever Given voltou ao Canal do Suez. Em março, o navio com bandeira do Panamá encalhou neste mesmo local, o que obrigou a uma paragem de vários dias no único ponto de passagem entre o mar mediterrâneo e o mar vermelho, ponto fulcral nas principais rotas de mercadorias. Agora, o Ever Given regressa à China, depois de ter levado carga para o Reino Unido.