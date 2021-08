Protestos em Londres contra os talibãs

Tamanho do texto

Milhares de pessoas manifestaram-se, este sábado, em Londres em solidariedade para com o povo do Afeganistão e em protesto pela tomada do poder pelo regime talibã.

Com bandeiras do Afeganistão e cartazes a condenar os talibãs e a pedir proteção para a população, em especial para as mulheres, os manifestaram clamaram pela ajuda da comunidade internacional

Seis dias após terem tomado o poder no país, os líderes dos islamistas radicais estiveram reunidos em Cabul para tentar traçar um futuro Governo que dizem que será "inclusivo".

Apesar das palavras da liderança dos talibãs, surgem cada vez mais relatos de atrocidades cometidas pelos militantes mais radicais.

O desespero apoderou-se da população que tenta fugir do país a todos o custo, como ilustraram as imagens, do aeroporto de Cabul, que invadiram os noticiários de todo o mundo, nos últimos dias.