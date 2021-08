Inundações mortais no Tennessee

Tamanho do texto

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 30 estão desaparecidas na sequência de grandes inundações no estado do Tennessee, no sul dos Estados Unidos da América.

Dois dos corpos recuperados eram de duas crianças.

De acordo com as autoridades locais, as fortes chuvas, dos últimos dias, provocaram inundações que arrasaram vários edifícios e estradas rurais.

O Serviço Nacional de Meteorologia registou a queda de 43 centímetros de chuva na cidade de McEwen, em menos de 24 horas. A marca mais elevada, registada naquele estado, desde 1982.

A Agência de Gestão de Emergências do Tennessee ativou o centro de operações de emergência e as respetivas agências que incluem a Guarda Nacional do Tennessee, a Patrulha Rodoviária Estatal, e a Ajuda Mútua de Incêndios.

As autoridades consideram que a situação é "perigosa e está em evolução" e pediram às pessoas para evitarem viajar nos condados mais afetados.