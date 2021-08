Milhares de pessoas celebram desconfinamento em Barcelona

As noites do primeiro fim de semana sem recolher obrigatório, em Barcelona, deixaram imagens de pessoas a festejar e multidões nas ruas. A polícia deparou-se com cerca 6000 pessoas no distrito central de Gràcia e nas praias, muitas delas a beber e sem máscara.

Uma jovem ansiosa por este momento e comenta: "Sim, queremos festejar porque estivemos um ano sem festa e agora estamos ao ar livre, a maioria de nós está vacinada e isto é necessário".

Na Martinica foram destacados soldados para um hospital sobrecarregado com o afluxo de doentes Covid-19. As tropas, que vieram em reforço da França continental, montaram 20 camas de cuidados intensivos militares em apenas alguns dias. Os territórios franceses do ultramar têm estado a viver momentos dramáticos com o galopar das infeções, devido à variante Delta do novo coronavírus.

Nos Países Baixos, centenas de artistas e organizadores de festivais desafiaram o governo e encenaram protestos musicais contra o que argumentam serem restrições injustas. O governo proibiu estes eventos até finais de setembro, numa tentativa de impedir a propagação da variante Delta, altamente contagiosa.

Israel começou uma campanha de testes de anticorpos para crianças a partir dos três anos, para perceber, antes do início do novo ano letivo, o número de jovens não vacinados que desenvolveram proteção contra o coronavírus, numa altura em que as infeções aumentam no país devido à variante delta do vírus.