Milhares nas ruas em protesto pelo clima em Londres

Arrancaram as duas semanas de protestos pelo clima em Londres, no Reino Unido.

Milhares de manifestantes saíram às ruas na capital britânica para protestarem pelo clima, naquele que foi o primeiro dia de duas semanas da mega manifestação que está a ser organizada pelo grupo Extinction Rebellion.

Foram detidas oito pessoas por razões de distanciamento social. Foram erguidos cartazes para exigir ao governo que pare de usar combustíveis fósseis.

Quem participa neste protesto relembra as notícias dos últimos dias dos incêndios e das cheias, em várias zonas do mundo, e fala da "necessidade de uma ação imediata" por parte do governo.

Participam na manifestações pessoas de todas as idades. Os mais novos explicam aos jornalistas o porquê de estarem nos protestos: Garantir que as gerações do futuro não sofram com as alterações climáticas.

Uma mesa gigante foi instalada em Covent Garden em forma de protesto.Os manifestantes acorrentaram o próprio corpo à estrutura.