Incêndio de French Camp incontrolável no nordeste da Califórnia

O incêndio de French Camp, na região sul da Serra Nevada, no leste da Califórnia (EUA), preocupou, na quarta-feira (25 de agosto), as autoridades à medida que se expandia para perto do Lago Isabella, um popular destino de pesca e navegação.

Cerca de 10 comunidades tiveram de ser evacuadas. O fogo continua por controlar e devorou, já, mais de 83 quilómetros quadrados, desde 18 de agosto.

A nível nacional, os Estados Unidos da América registaram 92 grandes incêndios em 13 estados, principalmente ocidentais, segundo o National Interagency Fire Center em Boise, Idaho.