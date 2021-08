Concerto de música no Chile testa protocolos Covid-19

O Chile realizou o primeiro grande concerto, na quinta-feira (26 de agosto), como parte de um ensaio único na região com o objetivo de medir o impacto dos espetáculos de música ao vivo na propagação da COVID-19.

200 voluntários participaram no evento, organizado pela Universidade do Chile - através do seu Hospital Clínico, da Faculdade de Artes e do seu Departamento de Engenharia de Som - em colaboração com a Sociedade Chilena de Direitos de Autor.

Os participantes no chamado "The Musical Trial" desfrutaram de um concerto da banda chilena Chancho en Piedra, num espaço equipado com medidores de CO2, sistemas de ventilação e um protocolo sanitário rigoroso que incluía testes PCR obrigatórios.

As artes cénicas têm sido uma das áreas mais duramente atingidas nesta pandemia causada pelo novo coronavírus.

Esta experiência visa obter dados epidemiológicos concretos que ajudarão a reativar a indústria no Chile.