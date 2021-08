Um vídeo mostra o piloto de helicópteros de Nashville, Joel Boyers, a resgatar pessoas durante as inundações de Waverly, no estado do Tennessee, no sul dos Estados Unidos da América.

O piloto conseguiu salvar 17 pessoas no sábado (21 de agosto).

As inundações mataram 20 pessoas, derrubando casas, estradas, torres de telemóveis e linhas telefónicas, com precipitações que mais do que triplicaram as previsões e quebraram o recorde estatal de precipitação num dia. Mais de 270 casas foram destruídas e 160 sofreram grandes danos, de acordo com a Humphreys County Emergency Management Agency.