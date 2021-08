Macron pede alerta máximo contra Estado Islâmico

O presidente francês chegou este sábado ao Iraque para participar na Conferência Regional sobre o Médio Oriente. O principal objetivo do encontro, organizado com o apoio de França, é aliviar as tensões na região e a enfatizar o novo papel de Bagdade como mediador.

A luta contra o terrorismo e a situação no Afeganistão são dois temas em destaque. Para Emmanuel Macron, é preciso continuar em alerta máximo com a ameaça do Estado islâmico. Depois de um encontro com o presidente Barham Salih, Macron destacou que a luta contra os grupos terroristas é uma prioridade do governo iraquiano, disse que não é possível “baixar a guarda”, e garantiu que nesta matéria a França e a coligação estão ao lado do Iraque

Para os analistas políticos, a cimeira de alto nível em Bagdade é um grande impulso para o Iraque e marca o regresso do país ao papel de ator central na região. Os analistas sublinham a participação de representantes do Irão e da Arábia Saudita e dizem que "sentar partidos rivais na mesma mesa é um passo significativo".

Presentes na cimeira vão estar também o presidente egípcio, o Rei da Jordânia e o Emir do Qatar.

A conferência regional sobre o Médo Oriente é considerada de alto risco e as forças de segurança do Iraque estão espalhadas pela capital do país.