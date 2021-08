Furacão Ida alcança costa do Louisiana com ventos de 240 quilómetros/hora

O Furacão Ida alcançou a costa do Louisiana, no sul dos Estados Unidos, exatamente 16 anos depois do Furacão Katrina. Este até é de categoria superior e promete ventos a rondar os 240 quilómetros por hora.

Para já, deixou mais de 300 mil pessoas sem energia elétrica. As autoridades pedem prudência, mas dizem estar preparadas.

Ramsey Greene, vice-presidente para as infraestruturas de Nova Orleães, alerta: "Fiquem em casa! Esta cidade sabe como lidar com esta situação. Já passaram 16 anos desde o furacão Katrina, investimos milhares de milhões de dólares na proteção de exteriores contra inundações costeiras e chuva. O maior problema é a intensidade da precipitação."

De acordo com as previsões meteorológicas, o Ida deverá cair para tempestade tropical ao aproximar-se da fronteira com o Mississippi na manhã de segunda-feira. Até lá, Nova Orleães e Baton Rouge deverão ser as cidades mais afetadas.

A grande preocupação prende-se com a capacidade de resposta dos hospitais, já lotados devido à pandemia de covid-19.