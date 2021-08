Transferências 2021/22: De olhos postos em Mbappé

Kylian Mbappé é o jogador de quem mais se fala nestas derradeiras horas da janela de verão para inscrições no futebol europeu. O avançado do Paris Saint-Germain pretende mudar-se para o Real Madrid e nem a chegada de Messi o parece demover.

Os dois clubes estão a negociar e o negócio poderá acontecer por um verba a rondar os €200 milhões mesmo com o avançado a menos de um ano de terminar contrato e de poder transferir-se a custo zero para Espanha.

Lionel Messi, entretanto, já se estreou pelo PSG. Aconteceu este domingo, substituindo Neymar, na vitória dos parisienses em Reims.

Cristiano Ronaldo tem o regresso oficial a Old Trafford marcado para 11 de setembro, depois de protagonizar na última semana uma das grandes surpresas desta janela do mercado de transferências. O Manchester United vai pagar €20 milhões de pronto à Juventus e mais €3,5 milhões em bónus.

Em Portugal, o país que mais lucrou com transferências nos últimos 10 anos, de acordo com a FIFA, Sporting e FC Porto precisam de um grande negócio para equilibrar as contas, mas em simultâneo tentam segurar as principais estrelas.

Os "leões", atuais campeões portugueses, estão confiantes numa boa prestação na Liga dos Campeões, onde esperam rentabilizar a respetiva equipa, nomeadamente Palhinha, Nuno Mendes, Matheus Nunes ou Pedro Gonçalves. Mas tudo pode acontecer nestes derradeiros momentos.

Já o Benfica, chega ao último dia do mercado na liderança da Liga portuguesa e com apenas um lugar por preencher no plantel. Jorge Jesus admitiu este fim de semana ter falta de mais um defesa central. Tudo o resto, são saídas para aligeirar a folha de salários e se possível a tesouraria, em caso de uma transferência em definitivo, por exemplo de Carlos Vinícius.

O mercado de verão

Os negócios de verão na Europa entram nos derradeiros momentos. Os contatos sucedem-se entre muitos clubes, mas este verão já fizeram grandes negócios e alguns num regime de "pseudo custo zero".

As transferências de Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid) e Donnarumma (AC Milan) para o PSG não envolveram pagamentos entre clubes, mas há muitos milhões de comissões para intermediários.

Cada jogador recebeu ainda um chorudo prémio de assinatura pelo clube parisiense e terá ainda um salário anual líquido entre os €10 milhões (o guarda-redes italiano) e os €40 milhões de euros (o argentino). Negócios só alcance de alguns emblemas europeus.

Veja aqui as cinco maiores transferências nos cinco principais campeonatos europeus, já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 17h00CET, de segunda-feira, 30/08/2021) ou acordadas pelos envolvidos:

Aquisições

€17 milhões, Roman Yaremchuck, do Gent (Bélgica) para o SL Benfica;

€15 milhões, Pepê, do Grémio (Brasil) para o FC Porto;

€6,5 milhões, Manuel Ugarte, do Famalicão para o Sporting;

€6 milhões, Soualiho Meité, do Torino (Itália) para o SL Benfica;

€5,5 milhões, Ricardo Esgaio, do Sporting de Braga para o Sporting CP.

Vendas

€18 milhões, Pedrinho, do SL Benfica para o Sh. Donetsk (Ucrânia).

€16 milhões, Danilo, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€12 milhões, Luca Waldschmidt, do Benfica para o Wolfsburgo (Alemanha);

€8 milhões, Nuno Tavares, do SL Benfica para o Arsenal (Inglaterra);

€6,5 milhões, Manuel Ugarte, do Paços de Ferreira para o Sporting CP.

Aquisições

€117 milhões, Jack Grealish, do Aston Villa parta o Manchester City;

€115 milhões, Romelu Lukaku, do Inter de Milão (Itália) para o Chelsea;

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester United;

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€40 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid (Espanha) para o Manchester United.

Vendas

€117 milhões, Jack Grealish, do Aston Villa parta o Manchester City;

€58,5 milhões, Ben White, do Brighton para o Arsenal;

€40 milhões, Tammy Abraham, do Chelsea para a AS Roma (Itália);

€38,4 milhões, Emiliano Buendía, do Norwich para o Aston Villa;

€35,2 milhões, Danny Ings, do Southampton para o Aston Villa.

Aquisições

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€30 milhões, Donyell Malen, do PSV (Países Baixos) para o Borussia de Dortmund;

€23 milhões, André Silva, do Eintracht Franfurt para o RB Leipzig;

€23 milhões, Odilon Kossounou, do Bruges (Bélgica) para o Bayer Leverkusen;

€18,8 milhões, Josko Gvardiol, da Dinamo Zagreb (Croácia) para o RB Leipzig.

Vendas

€85 milhões, Jadon Sancho, do B. Dortmund para o Manchester United (Inglaterra);

€42,5 milhões, Dayot Upamecano, do RB Leipzig para o Bayern Munique;

€40 milhões, Ibrahim Konaté, do RB Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€32 milhões, Leon Bailey, do B. Leverkusen para o Aston Villa (Inglaterra);

€30 milhões, Matheus Cunha, do Hertha de Berlim para o At. Madrid (Espanha).

Aquisições

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese (Itália) para o Atlético de Madrid;

€30 milhões, Matheus Cunha, do Hertha de Berlim (Espanha) para o At. Madrid;

€23,5 milhões, Arnaut Danjuma, do Bournemouth (Inglaterra) para o Villarreal;

€16 milhões, Rafa Mir, do Wolverhampton (Inglaterra) para o Sevilla FC;

€15 milhões, Juan Foyth, do Tottenham (Inglaterra) para o Villarreal.

Vendas

€40 milhões, Raphael Varane, do Real Madrid para o Manchester United (Inglaterra);

€35 milhões, Martin Odegaard, do Real Madrid para o Arsenal (Inglaterra);

€25 milhões, Bryan Gil, do Sevilla FC para o Tottenham (Inglaterra);

€15 milhões, Júnior Firpo, do Barcelona para o Leeds (Inglaterra);

€9 milhões, Emerson Royal, do Bétis para o Barcelona.

Aquisições

€40 milhões, Tammy Abraham, do Chelsea (Inglaterra) para a AS Roma;

€29,2 milhões, Fikayo Tomori, do Chelsea (Inglaterra) para a AC Milan;

€23,5 milhões, Nicolás González, do Estugarda (Alemanha) para a Fiorentina;

€20,5 milhões, Weston McKennie, do Schalke 04 (alemanha) para a Juventus;

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta.

Vendas

€115 milhões, Romelu Lukaku, do Inter de Milão para o Chelsea (Inglaterra);

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de Milão para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Rodrigo de Paul, da Udinese para o Atlético de Madrid (Espanha);

€20 milhões, Juan Musso, da Udinese para a Atalanta;

€19 milhões, Matteo Politano, do Inter para o Nápoles.

Aquisições

€60 milhões, Achraf Hakimi, do Inter de milão (Itália) para o Paris Saint-Germain;

€25 milhões, Gerson, do Flamengo (Brasil) para o Marselha;

€17 milhões, Myron Boadu, do AZ Alkmaar (Países Baixos) para o AS Mónaco;

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€16 milhões, Danilo Pereira, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain.

Vendas

€20 milhões, Boubakary Soumaré, do Lille para o Leicester (Inglaterra);

€17,5 milhões, Joachim Andersen, do Ol. Lyonnais para o Crystal Palace (Inglaterra);

€17 milhões, Loïc Badé, do Lens para o Rennes;

€16,9 milhões, Pape Sarr, do Metz para o Tottenham (Inglaterra);

€15 milhões, Mohamed Simakan, do Estrasburgo para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Benjamin Henrichs, do AS Mónaco para o RB Leipzig (Alemanha);

€15 milhões, Maxwel Cornet, do Ol. Lyon para o Burnley (Inglaterra).