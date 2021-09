Alemanha alerta para crise de refugiados afegãos e pede cooperação

A Alemanha alertou esta terça-feira para a urgência de uma crise de refugiados depois da retirada dos EUA do Afeganistão.

As consequências da saída dos EUA do Afeganistão começam a aparecer. Os líderes europeus lutam para responder ao fluxo migratório e concentram-se na relação política com aquele que é o novo poder no afeganistão, os Talibã.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha visitou o Catar, onde deixou admitiu que "todos os envolvidos estão absolutamente cientes da urgência e também sabem que sem cooperação internacional não será possível controlar esta situação extraordinariamente difícil".

Heiko Maas diz também que "não há como contornar as negociações com os Talibã", por haver uma necessidade de "resolver problemas" como a "operação contínua do aeroporto" e, por outro lado, por "não podermos permitir a instabilidade no Afeganistão.", explicou o ministro alemão.

O Catar também tem recebido refugiados do Afeganistão, e antes de Cabul ser tomado, desempenhou um papel de mediador entre as duas partes, governo afegão e talibãs.

Agora, pedem aos talibã que se comprometam a acabar com o terrorismo.