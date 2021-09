Nos últimos 50 anos aconteceram cinco vezes mais desastres naturais

Um estudo da organização Meteorológica Mundial revelou que o número de desastres naturais é agora 5 vezes superior do que era há 50 anos.

A razão: alterações climáticas. Mais ocorrências mas menos mortes. O relatório mostra que o número de vitimas mortais relacionadas com desastres é quase três vezes menor do que era há cinco décadas, também por haver mais investimento no combate às alterações do clima.

"Veremos mais extremos climáticos por causa das mudanças climáticas. E essas tendências negativas no clima continuarão nas próximas décadas. E se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos interromper essa tendência negativa por volta de 2060. E, se tivermos sorte, poderemos limitar o aquecimento a 1 grau e meio.", admitiu Petteri Taalas, Secretário-geral da Organização numa conferência de imprensa.

Tempestades, inundações e secas são os desastres naturais que causam mais vítimas. De acordo com o estudo, 90% das mortes aconteceram em países em desenvolvimento. O relatório revela também que os cinco desastres mais mortais foram na Ásia e no continente africano, enquanto que os mais devastadores para a economia aconteceram nos EUA.