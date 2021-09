Fim das operações de busca por sobreviventes do sismo

A Direção Técnica do Centro Nacional de Operações de Emergência decidiu terminar esta sexta-feira as operações de busca e resgate de sobreviventes do forte sismo de 7.2 graus na escala de Richter que arrasou o sul do país, a 14 de agosto.

A tragédia fez mais de 2.200 mortos, a UNICEF estima haver mais de meio milhão de crianças em risco de contrair doenças propagadas pela água e os receios de outros problemas em agravamento aumentam.

As autoridades têm em curso a realização de um relatório de avaliação do impacto global do terramoto no Haiti, enquanto prosseguem na distribuição de mantimentos pelos sobreviventes da catástrofe.