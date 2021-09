Congresso Eucarístico Internacional mostra a força da Fé em Budapeste

Começou em Budapeste, na Hungria, o 52.° Congresso Eucarístico Internacional, uma celebração cristã com raízes em França no século XIX.

Este ano, as orações estão centradas na capital da Hungria, ainda sob o espectro da pandemia de Covid-19, mas nem por isso, no entanto, com a obrigação do uso de máscara nem de apresentação do certificado sanitário.

Na Praça dos Heróis, em Budapeste, a fé assume-se mais forte.

"Eu sabia que o Senhor estava à minha espera em Budapeste. Não importa o sofrimento, não importam as maldições, eles não se podem intrometer no meu caminho. Esta manhã, vim de autocarro de Munique para aqui. Quando estava a descer e entrei nas escadas rolantes, olhei para cima e disse: Deus, é a vossa vontade", afirmou o padre congolês Fidel Malanga, que exerce em Washington, nos Estados Unidos.

Além da presença de representantes de diversas comunidades católicas espalhadas pelo mundo, a cerimónia deste domingo marcou também o início do ano letivo católico na Hungria. Cerca de 1200 crianças realizaram a primeira comunhão.

O ponto alto deste Congresso Eucarístico Internacional será a missa de encerramento, liderada pelo Papa, no dia 12 de setembro, com presença física de Francisco já confirmada em Budapeste, no início de uma digressão que irá levar o Sumo pontífice também à Eslováquia.

O correspondente da Euronews em Budapeste, Zoltán Siposhegyi, sublinha que, "a partir de agora, a Hungria é o 11º Estado a organizar duas vezes o Congresso Eucarístico Internacional".

"Durante uma semana, os visitantes podem assistir a concertos, missas e conferências. Os organizadores esperam centenas de milhares de pessoas para a missa de encerramento, que será celebrada pelo Papa Francisco", conclui Zoltán Siposhegyi.