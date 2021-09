O poder das estrelas no Festival de Cinema de Veneza

O poder das estrelas no Lido de Veneza. Penélope Cruz e Antonio Banderas juntos para a apresentação oficial de "Competencia Oficial". O filme está em competição nesta 78º edição do Festival de Cinema de Veneza e retrata uma cineasta, Lola Cuevas, que é recrutada por um empresário bilionário que quer fazer um filme.

"Competencia Oficial" é uma parceria entre Gastón Duprat e Mariano Cohn. A atriz Anya Taylor-Joy chegou a Veneza, para a estreia do filme de terror psicológico "Last Night in Soho", escrito e realizado por Edgar Wright. O filme passa-se em Londres nos anos 60 e está a ser exibido fora de competição da Mostra de Veneza.

As estrelas de Hollywood Jessica Chastain e Oscar Isaac também estão em Itália. Vieram apresentar ao mundo a nova série da HBO, "Cenas de um Casamento". É uma adaptação da clássica minissérie sueca dos anos 70 de Ingmar Bergman e gira em torno do amor, do casamento e do divórcio. "Cenas de um Casamento" é mais um projeto que está a ser apresentado fora da competição oficial no festival de cinema de Veneza deste ano.