Aeroporto de Cabul recebe ajuda humanitária

O aeroporto de Cabul já recebe aviões com ajuda humanitária. Nesta segunda-feira, aterrou o terceiro avião com ajuda dos Emirados Árabes Unidos.

A Organização das Nações Unidas sublinha a importância do aeroporto para a entrega de bens de primeira necessidade. Entre os 18 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária, há milhares de deslocados.

Em declarações à Euronews, os funcionários do aeroporto explicaram que uma equipa com cerca de 600 pessoas trabalha para reparar as instalações e garantir que o aeroporto funciona normalmente. As obras de reparação devem estar concluídas na próxima semana.

No interior do terminal, os trabalhadores mostram a extensão dos danos. Mas todos os que estão envolvidos no trabalho insistem que estão a fazer progressos.

A comunidade internacional acompanha a situação no Afeganistão e os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido continuam a negociar com os talibãs com vista a retomar o repatriamento de estrangeiros e pessoal local afegão que sente que a vida está em risco.

Mas, por enquanto, os únicos voos de passageiros que saem do aeroporto de Cabul são domésticos. E a maioria saem vazios.