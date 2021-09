O elenco e o realizador de "Illusions perdues" estiveram na passadeira vermelha da 78ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O filme francês conta com Cecile de France e Benjamin Voisin nos principais papéis.

A película de Xavier Giannoli baseia-se no romance homónimo de Honoré de Balzac e retrata as tentações da fama e a corrupção no seio do mundo literário gaulês, no início do século XIX.

O filme "Sundown", do mexicano Michel Franco, teve a sua estreia no Festival de Veneza.

Protagonizado por Charlotte Gainsbourg e Tim Roth, o filme narra a história de uma família britânica que vai passar férias a Acapulco. Apesar de ser bastante unida, esta família irá enfrentar algumas tensões.

A personagem de Tim Roth enfrenta a violência e a solidão. A interpretação do ator britânico colocou-o na corrida para o Leão de Ouro na categoria de melhor ator.

"A minha personagem vai dar um passeio, vai dar uma caminhada suave. E a violência, e a falta de violência, e a beleza à sua volta, a fealdade, a beleza e tudo isto... Ele encontra-se dentro deles... e aceita tudo o que está à sua volta", conta Tim Roth.

Outra estreia no festival: "Il Buco", do realizador italiano Michelangelo Frammartino.

O filme narra a aventura de um grupo de espeleólogos que descobriu, em 1961, o maciço de Pollino, na Calábria, uma das mais profundas grutas do mundo, com cerca de 700 metros do profundidade.