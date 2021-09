Angolano Camavinga apresentado no Real Madrid

Eduardo Camavinga foi apresentado esta quarta-feira no Real Madrid. O médio defensivo natural de Cabinda, em Angola, acabou por ser a grande contratação deste verão do clube espanhol, frustrada a tentativa de contratar o francês Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain.

O angolano, de 18 anos, natural de Cabinda, entretanto naturalizado francês e já internacional pelos "galos", foi adquirido ao Rennes, a troco de €31 milhões e, apesar da juventude e de recém chegado a Espanha, garante estar pronto para jogar numa altura em que os "merengues" se debatem com algumas lesões e a indisponibilidade, por exemplo, de Casimiro, devido à viagem ao brasil para representar a seleção.

"Estou preparado, mas será o treinador a decidir. Mas, sim, estou preparado para jogar. Sou jovem e talvez precise de tempo para me adaptar, mas sinto-me preparado", disse Camavinga, na apresentação.

O angolano naturalizado francês gosta de jogar "à frente da defesa". "Mas também posso adiantar-me. Apenas tenho de de adaptar ao estilo de jogo e às posições que o treinador me pedir. A concorrência motiva-me. Quero aprender e assimilar toda a experiência existente numa equipa há muito na elite. Vou aprender muito tanto tática como tecnicamente", perspetivou o médio.

No Real Madrid, Camavinga vai alinhar ao lado de um colega de seleção. " Benzema é um ídolo para todos os franceses, porta-se muito bem com os jovens e podemos ver isso com o Vinicius porque está sempre ao seu lado", disse o reforço "blanco", mostrando ter estado atento aos pormenores na equipa de Madrid.

O Real Madrid joga no domingo, em casa, diante do Celta de Vigo, em partida a contar para a quarta jornada de "La Liga". Os "merengues" fazem parte do grupo na liderança do campeonato, com dois triunfos e um empate, equivalentes a sete pontos.