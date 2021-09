Um desfile de lixo em Kinshasa, no coração de África. "Artistas" vestidos com latas, restos de tubos ou fragmentos de espelhos e de outros materiais recuperados do lixo estão a desfilar pelas ruas. A quinta edição do festival "KinAct" pretende sensibilizar as comunidades para as questões ambientais através da arte.

Uma parada nas ruas cheias de pó e repletas de lixo do popular bairro de Makala, no sul da capital congolesa. Um festival em formato reduzido devido às restrições sanitárias. No ano passado, tinha sido cancelado devido à pandemia.

Os trajes estão expostos, feitos de gravatas, chinelos, telemóveis, fios elétricos, rolhas ou maços de tabaco. E a frase: "Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma" dá as boas-vindas aos visitantes. Num ambiente que faz lembrar o feiticeiro de Oz, as pessoas reúnem-se à volta do desfile rindo e cantando ao som da música também tocada em instrumentos feitos a partir de lixo; e os dois "homens-espelho" conquistam olhares de admiração.